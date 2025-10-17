Francesco Totti'den Mario Balotelli itirafı!

Francesco Totti, Luciano Spalletti ile arasındaki ünlü anlaşmazlığı, Mario Balotelli'ye attığı tekmenin ardındaki nedeni ve Roma'nın kazandığı Scudetto'nun 2006'daki Dünya Kupası zaferinden neden daha anlamlı olduğunu anlattı.



Roma efsanesi, Amazon Prime Video Italia'nın Fenomeni adlı podcast programında eski takım arkadaşı Luca Toni ile bir araya geldi ve uzun futbol kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.



"ROMA FORMASI DERİMİN ALTINA İŞLEDİ"



Totti, Roma formasıyla yaşadığı şampiyonluğun hayatındaki en özel an olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:



"Scudetto'yu sadece kazanmakla kalmadım, Roma forması tenimin altına işlediği için onu ruhumla kazandım. Kaptan olarak, Roma'nın sembolü olarak ve bir Romanista olarak bu duyguyu yaşamak tarif edilemezdi. Dünya Kupası ve Scudetto her futbolcunun iki büyük hayalidir. Ama dürüst olmak gerekirse, Scudetto'yu Dünya Kupası'ndan bir seviye daha yukarı koyuyorum."



Totti, kariyeri boyunca birkaç kez sinirlerine hakim olamadığını da itiraf etti. EURO 2004'te Danimarkalı Christian Poulsen'e tükürmesinden Coppa Italia finalinde Balotelli'yi tekmelemesine kadar birçok olayda pişmanlık yaşadığını söyledi.



"ŞANSIM OLSA BALOTELLI'Yİ TRİBÜNLERE YOLLARDIM"



"Poulsen olayını yaptığımın farkında bile değildim. Utanç duyuyorum, bu tamamen onursuzcaydı. Balotelli olayı ise uzun süredir kafamdaydı. O genç, olağanüstü ama çok kibirliydi. O gün şansım olsa onu tribünlere yollayacağımı hissettim. Daha sonra konuştuk, özür diledim ve sonunda gülüştük."



Totti ayrıca bir diğer olayda Francesco Colonnese'e yumruk atma nedenini "Bana oğlum Cristian'ın gerçek çocuğum olmadığını söyledi, o anda kendimi kaybettim" diyerek anlattı.



