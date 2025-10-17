17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Francesco Totti'den Mario Balotelli itirafı!

İtalyan futbolunun efsanesi Francesco Totti, Balotelli'ye attığı tekmeyle ilgili olarak o dönemde genç oyuncunun kendisini kışkırttığını, bu yüzden kontrolünü kaybedip tepki verdiğini söyledi.

calendar 17 Ekim 2025 17:47 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Francesco Totti'den Mario Balotelli itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Francesco Totti, Luciano Spalletti ile arasındaki ünlü anlaşmazlığı, Mario Balotelli'ye attığı tekmenin ardındaki nedeni ve Roma'nın kazandığı Scudetto'nun 2006'daki Dünya Kupası zaferinden neden daha anlamlı olduğunu anlattı.

Roma efsanesi, Amazon Prime Video Italia'nın Fenomeni adlı podcast programında eski takım arkadaşı Luca Toni ile bir araya geldi ve uzun futbol kariyerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"ROMA FORMASI DERİMİN ALTINA İŞLEDİ"

Totti, Roma formasıyla yaşadığı şampiyonluğun hayatındaki en özel an olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Scudetto'yu sadece kazanmakla kalmadım, Roma forması tenimin altına işlediği için onu ruhumla kazandım. Kaptan olarak, Roma'nın sembolü olarak ve bir Romanista olarak bu duyguyu yaşamak tarif edilemezdi. Dünya Kupası ve Scudetto her futbolcunun iki büyük hayalidir. Ama dürüst olmak gerekirse, Scudetto'yu Dünya Kupası'ndan bir seviye daha yukarı koyuyorum."

Totti, kariyeri boyunca birkaç kez sinirlerine hakim olamadığını da itiraf etti. EURO 2004'te Danimarkalı Christian Poulsen'e tükürmesinden Coppa Italia finalinde Balotelli'yi tekmelemesine kadar birçok olayda pişmanlık yaşadığını söyledi.

"ŞANSIM OLSA BALOTELLI'Yİ TRİBÜNLERE YOLLARDIM"

"Poulsen olayını yaptığımın farkında bile değildim. Utanç duyuyorum, bu tamamen onursuzcaydı. Balotelli olayı ise uzun süredir kafamdaydı. O genç, olağanüstü ama çok kibirliydi. O gün şansım olsa onu tribünlere yollayacağımı hissettim. Daha sonra konuştuk, özür diledim ve sonunda gülüştük."

Totti ayrıca bir diğer olayda Francesco Colonnese'e yumruk atma nedenini "Bana oğlum Cristian'ın gerçek çocuğum olmadığını söyledi, o anda kendimi kaybettim" diyerek anlattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.