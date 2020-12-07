Fousseni Diabate: 'Stres yüzünden atamadık'

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Fousseni Diabate, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Sivasspor'a oranla daha iyi oynadıklarını dile getiren Diabate, "İkinci golü atamamamızın nedeni biraz stres altında olmamız. Daha iyi oynadık, daha iyi performans gösterdik, daha hızlı oynayabilsek büyük üstünlük sağlayabilirdik." dedi.



