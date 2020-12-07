Fousseni Diabate: "Stres yüzünden atamadık"

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Fousseni Diabate, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fousseni Diabate: 'Stres yüzünden atamadık'
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07 Aralık 2020 21:56
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Fousseni Diabate, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'a oranla daha iyi oynadıklarını dile getiren Diabate, "İkinci golü atamamamızın nedeni biraz stres altında olmamız. Daha iyi oynadık, daha iyi performans gösterdik, daha hızlı oynayabilsek büyük üstünlük sağlayabilirdik." dedi.



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