Fortuna Sittard'dan Burak Yılmaz açıklaması: 'Oynamak istemiyor'

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz'ın geleceği netleşiyor.
"OYNAMAK İSTEMİYOR"
Hollanda basınına konuşan Fortuna Sittard yöneticisi Sjoerd Ars, "Burak Yılmaz'ın geleceği için görüşmeler sürüyor. Biz ne düşünüyoruz, Burak ne düşünüyor, bunlar elbette önemli konular. Henüz net bir karar verilmedi. Burak, futbolcu olarak ikinci yıla girmek istemiyor." ifadelerini kullandı.
TEKNİK EKİBE GİRECEK Mİ?
Burak'ın teknik ekibe girip girmeyeceği hakkında da konuşan Ars, "Bu düşünceyi aklımızdan atmış değiliz ancak iki tarafın da bazı şeyleri konuşması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
37 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti.
"OYNAMAK İSTEMİYOR"
Hollanda basınına konuşan Fortuna Sittard yöneticisi Sjoerd Ars, "Burak Yılmaz'ın geleceği için görüşmeler sürüyor. Biz ne düşünüyoruz, Burak ne düşünüyor, bunlar elbette önemli konular. Henüz net bir karar verilmedi. Burak, futbolcu olarak ikinci yıla girmek istemiyor." ifadelerini kullandı.
TEKNİK EKİBE GİRECEK Mİ?
Burak'ın teknik ekibe girip girmeyeceği hakkında da konuşan Ars, "Bu düşünceyi aklımızdan atmış değiliz ancak iki tarafın da bazı şeyleri konuşması gerekiyor." sözlerini sarf etti.
37 yaşındaki Burak Yılmaz, bu sezon Fortuna Sittard formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 9 gol 5 asist kaydetmişti.