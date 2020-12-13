Formula 1'de kapanışı Verstappen yaptı!

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. 🏁



1⃣Verstappen

2⃣Bottas

3⃣Hamilton

4⃣Albon

5⃣Norris

6⃣Sainz

7⃣Ricciardo

8⃣Gasly

9⃣Ocon

🔟Stroll pic.twitter.com/k3e6PDfQ1h



— Sporx (@sporx) December 13, 2020

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.Mercedes pilotları Valtteri Bottas ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Dördüncü sırada ise Red Bull'dan Alexander Albon yer aldı.McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz 5 ve 6. olarak takımlarına sezon üçüncülüğü ve yaklaşık 10 milyon dolarlık ekstra geliri kazandırdılar.Ferrari sezonu 6. sırada bitirirken, Alman pilot Sebastian Vettel ise İtalyan takımına yarışı 14. bitirerek veda etti.