Formula 1'de kapanışı Verstappen yaptı!

Formula 1'de sezonun son yarışını Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Formula 1'de kapanışı Verstappen yaptı!
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13 Aralık 2020 17:56
Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.

Mercedes pilotları Valtteri Bottas ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Dördüncü sırada ise Red Bull'dan Alexander Albon yer aldı.

McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz 5 ve 6. olarak takımlarına sezon üçüncülüğü ve yaklaşık 10 milyon dolarlık ekstra geliri kazandırdılar.

Ferrari sezonu 6. sırada bitirirken, Alman pilot Sebastian Vettel ise İtalyan takımına yarışı 14. bitirerek veda etti.

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