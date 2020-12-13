Formula 1'de kapanışı Verstappen yaptı!

Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi Red Bull'dan Max Verstappen kazandı.
Mercedes pilotları Valtteri Bottas ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Dördüncü sırada ise Red Bull'dan Alexander Albon yer aldı.
McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz 5 ve 6. olarak takımlarına sezon üçüncülüğü ve yaklaşık 10 milyon dolarlık ekstra geliri kazandırdılar.
Ferrari sezonu 6. sırada bitirirken, Alman pilot Sebastian Vettel ise İtalyan takımına yarışı 14. bitirerek veda etti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Mercedes pilotları Valtteri Bottas ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. Dördüncü sırada ise Red Bull'dan Alexander Albon yer aldı.
McLaren'den Lando Norris ve Carlos Sainz 5 ve 6. olarak takımlarına sezon üçüncülüğü ve yaklaşık 10 milyon dolarlık ekstra geliri kazandırdılar.
Ferrari sezonu 6. sırada bitirirken, Alman pilot Sebastian Vettel ise İtalyan takımına yarışı 14. bitirerek veda etti.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Formula 1'de sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. 🏁
1⃣Verstappen
2⃣Bottas
3⃣Hamilton
4⃣Albon
5⃣Norris
6⃣Sainz
7⃣Ricciardo
8⃣Gasly
9⃣Ocon
🔟Stroll pic.twitter.com/k3e6PDfQ1h
— Sporx (@sporx) December 13, 2020
Seb5.🇩🇪 Veda🐎 pic.twitter.com/jspwEIQrq2
— Sporx (@sporx) December 13, 2020