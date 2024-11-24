Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!

Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrası şampiyonluğunu ilan etti.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Formula 1'de şampiyon Max Verstappen!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Kasım 2024 10:27
Formula 1 Las Vegas Grand Prix'sinde yarışı 5. sırada tamamlayan Max Verstappen, Lando Norris'in 6. olması sonrası şampiyonluğunu ilan etti.

27 yaşındaki Hollandalı üst üste ve toplamda 4. şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Las Vegas GP'de Mercedes pilotu George Russell zirveyi alırken, ikinci sırayı Mercedes'in diğer pilotu Lewis Hamilton aldı. Üçüncü sırayı ise Ferrari'den Carlos Sainz ve dördüncü sırayı yine Ferrari'den Charles Leclerc kaydetti.

Detaylar birazdan...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery