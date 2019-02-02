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Florentin Pogba, MLS'e transfer oldu!

En son Gençlerbirliği'nde oynayan Florentin Pogba, MLS ekiplerinden Atlanta United'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Florentin Pogba, MLS'e transfer oldu!
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02 Şubat 2019 17:30
Son olarak Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan Florentin Pogba, MLS takımı Atlanta United ile sözleşme imzaladı.

Florentin Pogba'nın Atlanta United'a transferini ise kardeşi Paul Pogba duyurdu. Fransız yıldız, kendi Instagram hesabından abisi Florentin'in Atlanta ile sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaştı.

Gençlerbirliği'nden olaylı bir şekilde ayrılan Florentin Pogba, yaklaşık 1 yıldır boştaydı.

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