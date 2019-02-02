Florentin Pogba, MLS'e transfer oldu!

Son olarak Türkiye'de Gençlerbirliği'nde oynayan, MLS takımı Atlanta United ile sözleşme imzaladı.Florentin Pogba'nın Atlanta United'a transferini ise kardeşi Paul Pogba duyurdu. Fransız yıldız, kendi Instagram hesabından abisi Florentin'in Atlanta ile sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaştı.Gençlerbirliği'nden olaylı bir şekilde ayrılan Florentin Pogba, yaklaşık 1 yıldır boştaydı.