Fırat Aydınus: '5-6 hakem kadro dışı'

Süper Lig'de uzun yıllar görev yapan ve geçtiğimiz aylarda emekli olan eski hakem Fırat Aydınus çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
'5-6 HAKEM KADRODAN ÇIKARILACAK'
Eski hakem, "Aldığım duyumlara göre, Süper Lig kadrosundan 5-6 hakem çıkarılacak" ifadelerini kullandı.
MHK'DAN BÜYÜK DEĞİŞİM KARARI
MHK'nın devre arasında yapılacak hakem semineri öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.
'5-6 HAKEM KADRODAN ÇIKARILACAK'
Eski hakem, "Aldığım duyumlara göre, Süper Lig kadrosundan 5-6 hakem çıkarılacak" ifadelerini kullandı.
MHK'DAN BÜYÜK DEĞİŞİM KARARI
MHK'nın devre arasında yapılacak hakem semineri öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.
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