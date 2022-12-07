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Fırat Aydınus: "5-6 hakem kadro dışı"

Hakemlik kariyerini noktalayan Fırat Aydınus, Merkez Hakem Kurulu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fırat Aydınus: '5-6 hakem kadro dışı'
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07 Aralık 2022 12:26
Süper Lig'de uzun yıllar görev yapan ve geçtiğimiz aylarda emekli olan eski hakem Fırat Aydınus çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

'5-6 HAKEM KADRODAN ÇIKARILACAK'

Eski hakem, "Aldığım duyumlara göre, Süper Lig kadrosundan 5-6 hakem çıkarılacak" ifadelerini kullandı.

MHK'DAN BÜYÜK DEĞİŞİM KARARI

MHK'nın devre arasında yapılacak hakem semineri öncesinde kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı konuşuluyor.

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