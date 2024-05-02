Finch, operasyon sonrası Denver'da takımıyla olacak!

Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch'in, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynanacak Batı Konferansı playoff yarı finali 1. maçında ekibiyle beraber olmayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Finch, operasyon sonrası Denver'da takımıyla olacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2024 13:31
Son güncelleme 02 Mayıs 2024 13:32
Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch'in, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynanacak Batı Konferansı playoff yarı finali 1. maçında ekibiyle beraber olmayı planladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramona Shelburne, Finch'in Çarşamba günü yırtık patellar tendonu için bir prosedür geçirdiğini bildirmişti.

Wolves koçu, geçtiğimiz Pazar günü Minnesota'nın Phoenix Suns'ı ilk turda mağlup ettiği 4. maçı sırasında takımın guardı Mike Conley Jr. ile çarpışması sonucu sakatlanmıştı.

Associated Press, Timberwolves'un Finch'in Nuggets'a karşı seride bacağına rahatsızlık vermeden koçluk kadrosuna katılabileceği yöntemleri tartışma halinde olduğunu belirtti.

Minnesota'nın yardımcı koçu Micah Nori, Çarşamba günü medya mensuplarına Finch'in ameliyatının "iyi geçtiğini" ve moralinin "son derece iyi" olduğunu söylemişti.

Wojnarowski ayrıca Finch'in sağ bacağının, operasyon sonrası iyileşme sürecinin ilk aşamalarında "bir aparatla sabit hale getirileceğini" sözlerine ekledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery