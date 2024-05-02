Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch'in, Cumartesi günü Denver Nuggets'a karşı oynanacak Batı Konferansı playoff yarı finali 1. maçında ekibiyle beraber olmayı planladığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve Ramona Shelburne, Finch'in Çarşamba günü yırtık patellar tendonu için bir prosedür geçirdiğini bildirmişti.



Wolves koçu, geçtiğimiz Pazar günü Minnesota'nın Phoenix Suns'ı ilk turda mağlup ettiği 4. maçı sırasında takımın guardı Mike Conley Jr. ile çarpışması sonucu sakatlanmıştı.



Associated Press, Timberwolves'un Finch'in Nuggets'a karşı seride bacağına rahatsızlık vermeden koçluk kadrosuna katılabileceği yöntemleri tartışma halinde olduğunu belirtti.



Minnesota'nın yardımcı koçu Micah Nori, Çarşamba günü medya mensuplarına Finch'in ameliyatının "iyi geçtiğini" ve moralinin "son derece iyi" olduğunu söylemişti.



Wojnarowski ayrıca Finch'in sağ bacağının, operasyon sonrası iyileşme sürecinin ilk aşamalarında "bir aparatla sabit hale getirileceğini" sözlerine ekledi.





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