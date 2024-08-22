Filip Ugrinic: "İstanbul'daki maç için iyimser bir skor elde ettik"

Young Boys'un tecrübeli oyuncusu Filip Ugrinic, 3-2 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Filip Ugrinic: 'İstanbul'daki maç için iyimser bir skor elde ettik'
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22 Ağustos 2024 01:39
Young Boys'un tecrübeli oyuncusu Filip Ugrinic, 3-2 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Tur için avantaj elde ettiklerini söyleyen Ugrinic, "Ligden çıkıp başka bir turnuvaya katılmak güzeldi. Kimsenin ekstra motivasyona ihtiyacı yoktu. Amacımız İstanbul yolculuğu için avantaj sağlamaktı. İki gol iyi olurdu ama şimdi bir gol avantajla gidiyoruz ama gelecek hafta için iyimserim." sözlerini sarf etti.
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