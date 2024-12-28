Filip Petrusev önderliğinde Kızılyıldız, Barcelona'yı yıktı

THY EuroLeague'in 18. haftasında Kızılyıldız deplasmanda Barcelona'yı 78-74 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Filip Petrusev önderliğinde Kızılyıldız, Barcelona'yı yıktı
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28 Aralık 2024 01:40
THY EuroLeague'in 18. haftasında Kızılyıldız deplasmanda Barcelona'yı 78-74 mağlup etti.

Bu sonuçla Kızılyıldız 10. galibiyetini alırken, Barcelona 9. yenilgisini yaşadı.

Barcelona'da Kevin Punter 13 sayı - 2 asist ile oynarken, Chimezie Metu 16 sayı - 6 ribaunt ile mücadele etti.

Kızılyıldız'da ise Filip Petrusev 17 sayı - 3 ribaunt ile oynarken, Mike Daum 11 sayı - 5 ribaunt ile mücadele etti.

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