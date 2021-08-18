Filenin Sultanları, Romanya'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Romanya'yı 3-1 yendi.



Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf, ev sahibi takım oldu. Milliler çok sayıda servis hatası yaptığı ilk setin sonlarında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Romanya, ilk seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rahat bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlılar, 25-10 ile galip gelerek durumu 1-1'e getirdi.



Milli takım, üçüncü seti de etkili hücum performansıyla 25-20 kazanarak 2-1 üstünlük yakaladı.



İlk setten sonra Romanya'ya üstünlüğünü kabul ettiren Türkiye, dördüncü seti 25-17 ile hanesine yazdırarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.



Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonaya galibiyetle başlayan "Filenin Sultanları", gruptaki ikinci maçında 20 Ağustos Cuma günü Ukrayna ile karşılaşacak.



EBRAR: "DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYIM"



Karşılaşmada 26 sayı ile Milli Takım'a önemli katkı yapan Ebrar Karakurt karşılaşma sonrası "Yaklaşık iki yıldır seyirci önünde oynamıyoruz. İlk sete iyi başlamadık ama ikinci sette çok iyi oynadık. Geri dönmek istedik ve başardık. Her sayıyı ayrı yarı düşündük. 26 sayım var ama ben takıma enerji vermeye çalıştım. Şu an dünyada en mutlu insan benim." açıklamasını yaptı.





- Maç takvimi



20 Ağustos:



20.30 Türkiye-Ukrayna



22 Ağustos:



17.30 Türkiye-İsveç



23 Ağustos:



20.30 Türkiye-Finlandiya



24 Ağustos:



17.30 Hollanda-Türkiye



