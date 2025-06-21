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Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Güney Kore ile karşılaşacak.

calendar 21 Haziran 2025 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Güney Kore
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasının üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

FIVB Milletler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanan milliler, Güney Kore karşısında namağlup ünvanını sürdürmeyi hedefliyor. Güney Kore ise VNL'de oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.


Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın


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