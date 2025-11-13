Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, final maçında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.
Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
Grupta yaptığı 4 maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde Azerbaycan ile karşılaştı.
Müsabakada ilk seti 25-14, ikinci seti 25-20 ve üçüncü seti de 25-18 alan ay-yıldızlı ekip, salondan 3-0 galip ayrılarak altın madalya kazandı.
🇹🇷Filenin Sultanları'ndan Altın Madalya🥇
🏐Kadın Milli Voleybol Takımımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda finalde Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.👏
🆚25-14, 25-10, 25-18 pic.twitter.com/wXcpHOn8sj
— Sporx (@sporx) November 13, 2025