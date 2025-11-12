Filenin Sultanları finalde: Rakip Azerbaycan!

Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda tüm maçlarını set vermeden kazanan Kadın Milli Voleybol Takımı, finale yükseldi.

calendar 12 Kasım 2025 17:08 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 17:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Sultanları finalde: Rakip Azerbaycan!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, 13 Kasım Perşembe günü final maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.
 
Grubu 4'te 4 yaparak lider tamamlayan Kadın Milli Voleybol Takımı, grup ikincisi Azerbaycan ile 13 Kasım Perşembe saat 15.00'te Boulevard SEF Arena'da karşı karşıya gelecek.
 
Riyad'da tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda tüm rakiplerini set vermeden mağlup eden milli takım, namağlup finale yükseldi.
 
Kadın Milli Voleybol Takımı'nın grup maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:
 
Türkiye-Afganistan: 3-0
 
Türkiye-İran: 3-0
 
Türkiye-Azerbaycan: 3-0
 
Türkiye-Tacikistan: 3-0
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.