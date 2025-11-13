13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-287'
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-187'
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-187'
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1113'

Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları final maçında İran'a 3-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

13 Kasım 2025 21:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı!




Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final maçında İran ile karşılaştı.

Grupta yaptığı 5 maçın dördünü kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde İran'a 3-1 kaybetti.

Müsabakada ilk seti 25-20 ve ikinci seti de aynı skorla kaybeden milliler, üçüncü seti 25-17 kazanmasına rağmen dördüncü seti 25-17 kaybederek gümüş madalya kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
