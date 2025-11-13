Filenin Efeleri, İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, final maçında İran ile karşılaştı.
Grupta yaptığı 5 maçın dördünü kazanan milli takım, Boulevard SEF Arena'daki final mücadelesinde İran'a 3-1 kaybetti.
Müsabakada ilk seti 25-20 ve ikinci seti de aynı skorla kaybeden milliler, üçüncü seti 25-17 kazanmasına rağmen dördüncü seti 25-17 kaybederek gümüş madalya kazandı.
