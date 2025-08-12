12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Filenin Efeleri, Danimarka'yı konuk edecek!

CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü karşılaşmasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Danimarka'yı konuk edecek.

calendar 12 Ağustos 2025 17:06
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı CEV Avrupa Şampiyonası elemeleri dördüncü karşılaşmasında Danimarka'yı konuk edecek.

Malatya'da çarşamba günü 18.00'de oynanacak müsabaka için Orduzu Pınarbaşı Spor Salonu'nda hazırlıklar tamamlandı. 5 bin kişilik salonda tüm koltuklar Türk Bayrakları ile donatıldı. Yunan hakem Vasileios ve Azeri hakem Eldar Zulfugarov'un yöneteceği müsabakayı sporseverler hem salondan hem de salon dışına kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

A grubunda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı 6 puan ve averaj ile ikinci sırada bulunurken, rakibi Danimarka ise ilk sırada yer alıyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
