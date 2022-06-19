Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu

Filenin Efeleri, Çekya'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa Altın Lig'i ikinci sırada tamamladı.

Haber; Sporx.com
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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Ligi'nde ikinci oldu
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19 Haziran 2022 23:41
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Çekya'ya 3-1 yenildi ve organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

2019 ve 2021'de şampiyon olan A Milli Takım, üst üste üçüncü şampiyonluk şansını kaçırdı.

Salon: Varazdin Şehir

Hakemler: Marcin Herbik (Polonya), Roberto Boris (İtalya)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Yasin Aydın, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Efe Bayram (Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Bedirhan Bülbül, Mert Matic)

Çekya: Licek, Zajicek, Indra, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Srb, Sotola, Polak, Spulak)

Setler: 21-25, 22-25, 25-21, 25-27

Süre: 121 dakika (29, 29, 30, 33)

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