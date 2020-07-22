FIFA tehdidi, Max Kruse'den vazgeçirdi

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesh eden Max Kruse ile ilgili Bild'den flaş bir iddia geldi.



Şu an herhangi bir kulübü olmayan Max Kruse'ye Union Berlin ve Weder Bremen'den teklif geldi. Her iki kulüp de Max Kruse ile anlaşmak üzereyken sözleşme fesih durumunu incelemeye aldı. 32 yaşındaki Alman futbolcunun, FIFA açısından da durumunun karmaşık olduğu gerekçesiyle transferi beklemeye aldı.



Fenerbahçe'nin sadece pandemi dönemindeki maaşının ödenmediği, feshin haksız olduğu sözleri ve konuyu FIFA'ya taşıyacağına yönelik açıklamaları iki kulübe de geri adım attırdı.



BONSERVİS ÖDEMESİ ÇIKABİLİR



Fenerbahçe'nin yasal yollara başvurduğu ya da başvuracağı tahmin edildiğinde Max Kruse'yi alan kulübün bir bonservis bedeli ödeyebileceği, buradaki bonservisin de öngörülemez olması nedeniyle durumun karışık olduğu bilgisi verildi.



Werder Bremen ve Union Berlin'in FIFA'dan çıkacak sonuca göre hareket etme kararı aldığı vurgulandı.



3 Temmuz 2019'da Fenerbahçe'ye bonservissiz transfer olan Max Kruse, Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 7 asist yaptı.



