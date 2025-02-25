FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

Süper Lig kulübü Sivasspor, FIFA'dan 3 transfer dönemi yasak aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı
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25 Şubat 2025 13:53
Son güncelleme 25 Şubat 2025 14:41
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a 3 yıl transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.

Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.




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