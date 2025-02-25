FIFA'dan Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'a 3 yıl transfer yasağı getirdi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.
Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Net Global Sivasspor, gelecek 3 transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.
Net Global Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15. sırada yer alıyor.
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