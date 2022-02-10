FIBA Kıtalararası Kupa 2022 heyecanı başlıyor

2022 Kıtalararası Kupa, Mısır'ın ev sahipliğinde Cuma günü oynanacak yarı final maçlarıyla başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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FIBA Kıtalararası Kupa 2022 heyecanı başlıyor
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10 Şubat 2022 16:02
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2022 Kıtalararası Kupa, Cuma günü oynanacak yarı final maçlarıyla başlayacak.

1966'dan bu yana farklı formatlarda düzenlenen ve Mısır'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonun yarı finalinde Flamengo (Brezilya)-Lakeland Magic (ABD) ve Zamalek (Mısır)-Hereda San Pablo Burgos (İspanya) maçları oynanacak.

Turnuvada final mücadelesi 13 Şubat Pazar günü, Hassan Moustafa Spor Salonunda yapılacak.

Geçen yılki turnuvanın finalinde Arjantin temsilcisi Quimsa'yı yenen Hereda San Pablo Burgos, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüştü.

 

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