FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tüm çeyrek finalistler belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde tüm çeyrek finalistler belli oldu
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18 Şubat 2021 21:28
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan tüm takımlar belirlendi.

A Grubu'ndaki son karşılaşmada İzmit Belediyespor'u yenen Dinamo Kursk, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan son takım oldu.

Türkiye'den Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray'ın karşılaşacağı çeyrek finalde eşleşmeler şöyle:

Perfumerias Avenida (İspanya) - Spar Girona (İspanya)

Sopron Basket (Macaristan) - LDLC ASVEL (Fransa)

Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

UMMC Ekaterinburg (Rusya) - Dinamo Kursk (Rusya)

Ligde çeyrek finaller, iki maç üzerinden 17-19 Mart'ta yapılacak. Tur atlayan ekipler, 16-18 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de boy gösterecek.



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