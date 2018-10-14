FIBA Genel Sekreteri hayatını kaybetti

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Genel Sekreteri Patrick Baumann'ın vefatının ardından taziyelerini bildirdi.Arjantin'in başkenti Buenos Aires kentinde 51 yaşında vefat eden FIBA Genel Sekreteri Baumann'ı genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü duyduklarını belirten Başkan Türkoğlu,ifadelerini kullandı.Patrick Baumann'ın FIBA haricinde de birçok önemli kurumda görev yaptığını hatırlatan Türkoğlu, mesajına şöyle devam etti: