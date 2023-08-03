FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi'nde ikinci gün mücadeleleri tamamlandı

Macaristan'ın Szolnok kentinde düzenlenen FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi'nde mücadele eden kadın ve erkek milli takımları, ikinci gün karşılaşmalarını oynadı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadın Milli Takımı, ilk maçında Hollanda'ya 22-14'lük skorla mağlup olurken, ikinci maçında Yunanistan'ı 22-11 yenerek 3. sırayı aldı.



Erkek Milli Takımı ise ilk maçında Macaristan'ı 13-12'lik skorla geçti. Ay-yıldızlılar, günün ikinci maçında Almanya'ya 15-10'luk skorla mağlup olarak günü 5. sırada tamamladı.



