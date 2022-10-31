FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya

Fransa'da düzenlenen organizasyonda Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, rally4 branşında ikinci oldu.



2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi, gümüş madalya kazandı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 72 ülkeden 463 sporcunun 16 disiplinde mücadele ettiği 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları, Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlendi. Türkiye'yi organizasyonda "Team Türkiye" adıyla 10 sporcu temsil etti.



Rally4 branşında Ford Fiesta ile yarışan Ali Türkkan ile Burak Erdener, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya elde etti.



Rally2 branşında ise bu yıl Shell Helix Türkiye ralli şampiyonu olan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi, Skoda Fabia R5 ile dördüncü sırayı aldı.



GT Sprint branşında Porsche 911 GT3 ile yarışan Ayhancan Güven, rakibinin temasıyla aracında sorun yaşamasına rağmen beşinci oldu.



31 sporcunun yer aldığı karting sprint junior branşında direksiyona geçen 12 yaşındaki milli sporcu Alp Aksoy, tecrübeli rakiplerini geride bırakarak final yarışını sekizinci bitirdi.



Cross car branşında ilk kez kullandıkları araçlarla deneyimli rakiplerine karşı başarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Can Alakoç junior kategoride, 17 yaşındaki Kerem Kazaz ise senior kategoride 10. oldu.



57 sporcunun yer aldığı e-spor branşında Ulaş Özyıldırım, yarı finalde rakibinin temasıyla son sıraya düşmesine rağmen finale yükselerek yarışı 17. sırada tamamladı.



Drift branşında mücadele eden Timur Pomak ise sıralama turlarında elendi.



Üçlertoprağı: "Başarılı sonuçlar elde ettik"



TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin Fransa'daki organizasyonda başarılı sonuçlar elde ettiğini belirtti.



Üçlertoprağı, Türkiye'nin otomobil sporlarında ilk kez bu kadar kalabalık bir kadro ile yurt dışında temsil edildiğini vurgulayarak, "Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin sonucunda uluslararası arenada yarışan temsilcilerimiz ile ilk kez milli takım olarak 8 ayrı branşta katıldığımız FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda başarılı sonuçlar elde ettik. Team Türkiye'yi destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmak üzere, sponsorlarımız Zipcar Türkiye ve Puma Türkiye'ye, sporcularımıza, velilerimize, takım yöneticilerimize, mekanikerlere, basın mensuplarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve görevlilerimize teşekkür ediyor, etkinlik süresince ekibimizi yalnız bırakmayan Sayın Paris Büyükelçimiz Ali Onaner ve Sayın Marsilya Başkonsolosumuz Arda Ulutaş'a şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.





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