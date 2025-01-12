Feyenoord, sahasında kayıp

Hollanda Eredivisie'nin 18. hafta maçında Feyenoord, sahasında Utrecht'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord, sahasında kayıp
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12 Ocak 2025 18:31
Son güncelleme 12 Ocak 2025 18:41
Hollanda Eredivisie'nin 18. hafta maçında Feyenoord, Utrecht'e konuk etti.

Feijenoord Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Utrecht'e galibiyeti getiren golleri 60'da Niklas Nielsen ile 65. dakikada Paxten Aaronson kaydetti. Feyenoord'un tek golünü ise dakika 81'de penaltıdan Santiago Gimenez kaydetti.

Utrecht bu galibiyetin ardından puanını 39'a yükseltti. Feyenoord, 35 puanda kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin bir sonraki haftasında Utrecht, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Feyenoord, Willem II deplasmanına gidecek.
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