Feyenoord, 3 puanı 3 golle aldı

Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında Feyenoord deplasmanda Cambuur'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Feyenoord, 3 puanı 3 golle aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2023 19:47
Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında Sjors Ultee'nin ekibi Cambuur ile Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord karşı karşıya geldi.

Cambuur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Feyenoord 3-0 kazanırken goller; 17. dakikada Santiago Gimenez, 51. dakikada Sebastian Szymanski ve 64. dakikada Calvin Mac-Intosch'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla geldi.

Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla birlikte Feyenoord 70 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Cambuur 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Cambuur deplasmanda Volendam'a konuk olurken Feyenoord evinde Utrecht'i ağırlayacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery