Feyenoord, 3 puanı 3 golle aldı

Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında Sjors Ultee'nin ekibi Cambuur ile Arne Slot'un yönetimindeki Feyenoord karşı karşıya geldi.



Cambuur Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Feyenoord 3-0 kazanırken goller; 17. dakikada Santiago Gimenez, 51. dakikada Sebastian Szymanski ve 64. dakikada Calvin Mac-Intosch'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla geldi.



Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Bu sonuçla birlikte Feyenoord 70 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Cambuur 16 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Cambuur deplasmanda Volendam'a konuk olurken Feyenoord evinde Utrecht'i ağırlayacak.





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