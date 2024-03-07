Fethiyespor yenilgiyi unuttu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde ilk yarısını geride tamamladığı karşılaşmada 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.
Devre arasında teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Selahaddin Dinçel geri döndükten sonra çıktığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Muğla temsilcisi alt sıralarla bağını kopardı. Grupta puanını 35 yaşah Fethiyespor pazar günü İskenderunspor'a konuk olacak.
Devre arasında teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Selahaddin Dinçel geri döndükten sonra çıktığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Muğla temsilcisi alt sıralarla bağını kopardı. Grupta puanını 35 yaşah Fethiyespor pazar günü İskenderunspor'a konuk olacak.
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