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Fertitta: "Houston Rockets'ı asla satmam"

Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, Rockets'ın asla satılmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın sahibi Tilman Fertitta, Rockets'ın asla satılmayacağını söyledi.

Fertitta'nın Rockets sahipliğinin koronavirüsten etkilenebileceği endişesine rağmen, ekibin dış etkilerden korunduğunu ve istikrarlı bir konumda olduğunu söyledi.

"Tüm dünya sona ermediği ve artık bir önemi kalmadığı sürece, Rockets satılmaz. Eğer Rockets'ı satarsam, bunun nedeni artık hukukun üstünlüğü olan bir ülke olarak var olmamamızdır. Sokakta anarşi yaşarız ve bu noktada da alıcı olmaz."

Fertitta'nın Rockets'taki %100 sahiplik hissesi, dünya çapında ülkeler devam eden salgını yönettiği için, küresel kapanma sırasında spekülasyon konusu oldu. Fertitta'nın servetinin çoğu, geçici kapanmalardan oldukça etkilenen iki endüstri olan restoran ve kumarhanelerin mülkiyeti etrafında dönüyor.

Fertitta, Rockets'ın bol miktarda nakit akışına sahip olduğunu ve diğer iş girişimlerinden para kazandığını söyledi:

"Restoranların uzun süre kapalı kalmasına rağmen, bana uzun süre yetecek bir nakit akışım var. Ancak yine de, bu hafta sonu itibariyle, 200'den fazla restoran ve neredeyse tüm otellerim açık olacak."


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