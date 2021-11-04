Fernando Torres'in Salah itirafı

Liverpool'un eski efsanelerinden Fernando Torres, Muhammed Salah hakkında konuştu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fernando Torres'in Salah itirafı
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04 Kasım 2021 17:17
Mohamed Salah Elneel
Mohamed Salah Elneel
Liverpool'un eski golcüsü Fernando Torres, Muhamed Salah'ın dünyanın en iyi oyuncusu olup olmadığı sorusunu yanıtladı.

Fernando Torres,"Yüzde yüz. Bence sadece bu sezon değil, son 2-3 sezon muhteşemdi. Bireysel oyuncu ödülleri, bir takımla kupa kazandıklarında konuşulur ama bence son 5-6 yıldır dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri. Kararlılığı harika " dedi.

Salah bu sezon Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Mısırlı yıldız çıktığı 10 maçta 10 gol kaydedip 6 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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