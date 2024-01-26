ön libero transferi için Real Betis'in Portekizli yıldızıiçinTeknik direktör Santos'un istediği orta saha takviyesi için çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlıların Carvalho'yu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralamak için daha önce yaptığı teklifi artırarak yenilediği öğrenildi. 5.5 yıldır Real Betis'te forma giyen ve bu süreçte zaman zaman İspanyol ekibinden ayrılmak istediği haberleri çıkan William Carvalho'nun bu kez takımına veda etmeye çok yakın olduğu belirtildi.Siyah-beyazlılar Portekizli yıldızın yarım sezonluk ücretinin tamamını ödeyecek. Beşiktaş'ın sezon sonundaki satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek için kasasından çıkacak miktar ise henüz netlik kazanmadı.31 yaşındaki ön liberonun siyah-beyazlı takımın teklifini Santos'un da etkisiyle kabul ettiği öne sürüldü. Carvalho, 2014-2022 yılları arasında Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Santos'un vazgeçilmez oyuncularından birisiydi. Tecrübeli oyuncu 80 kez milli formayı giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen Carvalho 3 asist yaptı.Real Betis ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan William Carvalho'nun piyasa değeri 6 milyon euro. Portekizli orta saha oyuncusu 2018 yılında Sporting Lizbon'dan 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.