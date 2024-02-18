Fernando Santos'un hücum planı hazır!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Konyaspor, gol beklentisi ve ofansif istatistiklerde ligin alt sıralarında.. Bu durum teknik direktör Fernando Santos'un iştahını kabarttı. Portekizli hücum planını hazırladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'un hücum planı hazır!
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18 Şubat 2024 13:15
Beşiktaş, 19 Şubat Pazartesi Dolmabahçe'de Tümosan Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de zor günler geçiren yeşil-beyazlılar, bu sezon gol beklentisi ve ofansif verilerde şu ana kadar İstanbulspor'la birlikte ligin son sırasında yer alıyor. 0.21 gol ortalaması ile oynayan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, karşısında kendisi gibi bir rakip bulacağı için tüm planlarını hücuma yönelik yaptı ve 11'inde ofansif oyuncuları tercih etme kararı aldı.

MUÇİ KALEYİ YOKLAYACAK

Konyaspor paslaşma verilerinde de ligin en kötü takımı... Portekizli çalıştırıcı, bu sebepten dolayı öğrencilerinden daha fazla pas yapmalarını istedi ve dünkü antrenmanda da pas çalışmasının üzerinde durdu. Santos'un tek ön libero ile Konya karşısında sahaya çıkacağı öğrenildi ve ileri 5'liden de sürekli kaleyi yoklamalarını istediği belirtildi. Muçi'den bu maçta bol bol kaleye şut atmasını isteyen Santos, Konya'nın kilidini yeni yıldızıyla açacak. 

 
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