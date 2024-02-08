Fernando Santos rotasyonsuz çıkacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos ve yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.
Siyah-beyazlılar kupayı kazanarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer almanın hesaplarını yapıyor.
İDEAL KADROYLA ÇIKACAK
Teknik patron Fernando Santos, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ligin en dişli ekiplerinden Antalyaspor'la deplasmanda oynayacakları müsabakada ideal kadrosunu sahaya sürecek.
Kupanın bu sezon en önemli hedef olması nedeniyle rotasyon düşünmeyen Portekizli teknik adam, Svensson dışında büyük olasılıkla Trabzonspor maçını 2-0 kazanan kadroda değişiklik yapmayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan Svensson'un yokluğunda sağ bekte Onur Bulut yer alacak.
Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yokluğunda Daniel Amartey yine ön liberoda görev yapacak. Hücum hattı Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'dan oluşacak.
Tedavisine devam edilen Aboubakar ile Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni elenen Arthur Masuaku maçta forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılar kupayı kazanarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer almanın hesaplarını yapıyor.
İDEAL KADROYLA ÇIKACAK
Teknik patron Fernando Santos, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ligin en dişli ekiplerinden Antalyaspor'la deplasmanda oynayacakları müsabakada ideal kadrosunu sahaya sürecek.
Kupanın bu sezon en önemli hedef olması nedeniyle rotasyon düşünmeyen Portekizli teknik adam, Svensson dışında büyük olasılıkla Trabzonspor maçını 2-0 kazanan kadroda değişiklik yapmayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan Svensson'un yokluğunda sağ bekte Onur Bulut yer alacak.
Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yokluğunda Daniel Amartey yine ön liberoda görev yapacak. Hücum hattı Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'dan oluşacak.
Tedavisine devam edilen Aboubakar ile Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni elenen Arthur Masuaku maçta forma giyemeyecek.