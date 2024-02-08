Fernando Santos rotasyonsuz çıkacak

Beşiktaş'ın teknik patronu Fernando Santos, kupanın en büyük hedef olması nedeniyle Antalyaspor deplasmanında kadroda rotasyon yapmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Santos rotasyonsuz çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2024 08:39
Son güncelleme 08 Şubat 2024 08:51
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından haftalar önce kopan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos ve yönetim, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.

Siyah-beyazlılar kupayı kazanarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer almanın hesaplarını yapıyor.

İDEAL KADROYLA ÇIKACAK

Teknik patron Fernando Santos, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı ligin en dişli ekiplerinden Antalyaspor'la deplasmanda oynayacakları müsabakada ideal kadrosunu sahaya sürecek.

Kupanın bu sezon en önemli hedef olması nedeniyle rotasyon düşünmeyen Portekizli teknik adam, Svensson dışında büyük olasılıkla Trabzonspor maçını 2-0 kazanan kadroda değişiklik yapmayacak. Trabzonspor maçında sakatlanan Svensson'un yokluğunda sağ bekte Onur Bulut yer alacak.

Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yokluğunda Daniel Amartey yine ön liberoda görev yapacak. Hücum hattı Rachid Ghezzal, Ante Rebic, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'dan oluşacak.

Tedavisine devam edilen Aboubakar ile Afrika Uluslar Kupası'ndan yeni elenen Arthur Masuaku maçta forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery