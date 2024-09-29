Fernando Muslera'dan olay paylaşım!

Galatasarat, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ayrıca kum saati de kullandı.
İŞTE MUSLERA'NIN O PAYLAŞIMI
Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarı kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ayrıca kum saati de kullandı.
İŞTE MUSLERA'NIN O PAYLAŞIMI