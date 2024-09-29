Fernando Muslera'dan olay paylaşım!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fernando Muslera'dan olay paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Eylül 2024 11:20
Galatasarat, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, skorun 3-0'dan 3-3'e gelmesinin ardından başta Muslera olmak üzere birçok isme eleştirilerde bulundu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından "Az kaldı" paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda ayrıca kum saati de kullandı.

İŞTE MUSLERA'NIN O PAYLAŞIMI


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery