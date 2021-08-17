Fernando Lucas Martins: 'Beşiktaş'a gelmeye hazırım'

Beşiktaş'ın orta saha transferinde ayarlarından biri olan Beijing Guoan'ın Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu.



Beşiktaş taraftarlarının sosyal medya üzerinden ilgisine teşekkür eden Sambacı, "Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Bana çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum. Siz harikasınız." dedi.



"İSTEKLİ BİR ŞEKİLDE OTURUR KONUŞURUM"



Kulübüyle sözleşmesini feshettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Hepsi bu, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için tekrar teşekkür ederim. Kalbim sizinle." ifadelerini kullandı.



1.75 boyundaki ön libero Fernando, Brezilya Milli Takımı'nın formasını 8 kez giydi. Fernando, Spartak Moskova'da 98 maçta 12 gol 10 asist, Gremio'da 88 maçta 3 gol, 2 asist, Shakhtar'da 47 maç, 4 gol, Sampdoria'da da 38 karşılaşmada 4 gol 1 asistle oynadı.







