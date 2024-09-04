Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz telefon

Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe aşkı sürüyor.
SAMANDIRA'YI ZİYARET ETMEK İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre; 17 yaşında geldiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başlarken, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra'da ziyaret için izin istedi.
ÖZLEM DUYUYOR
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasından sonra kısa bir süre geçmesine rağmen çok özlediği eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemesi sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı.
24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 204 resmi maçta 18 gol ve 22 asistlik performans gösterdi.
SAMANDIRA'YI ZİYARET ETMEK İSTİYOR
Hürriyet'in haberine göre; 17 yaşında geldiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başlarken, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra'da ziyaret için izin istedi.
ÖZLEM DUYUYOR
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasından sonra kısa bir süre geçmesine rağmen çok özlediği eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemesi sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı.
24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 204 resmi maçta 18 gol ve 22 asistlik performans gösterdi.