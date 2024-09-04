Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz telefon

Fenerbahçe'de takımdan ayrılarak Brighton'a transfer olan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Twitter
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Ferdi Kadıoğlu'ndan sürpriz telefon
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04 Eylül 2024 07:55
Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe aşkı sürüyor.

SAMANDIRA'YI ZİYARET ETMEK İSTİYOR

Hürriyet'in haberine göre; 17 yaşında geldiği Fenerbahçe'de başarıdan başarıya ulaşan Ferdi, şimdiden özlem duymaya başlarken, sarı lacivertli kulüp yetkililerini arayarak Samandıra'da ziyaret için izin istedi.

ÖZLEM DUYUYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasından sonra kısa bir süre geçmesine rağmen çok özlediği eski takım arkadaşlarıyla, teknik heyet ve personelle hasret gidermek istemesi sarı lacivertli kulüpteki herkesi duygulandırdı.

24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 204 resmi maçta 18 gol ve 22 asistlik performans gösterdi.



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