Ferdi Kadıoğlu: "1 puan kötü değil"

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: '1 puan kötü değil'
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02 Ekim 2022 22:14
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.

Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.

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