Ferdi Kadıoğlu: '1 puan kötü değil'

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.
Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.
Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.
Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.
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