Ferdi Kadıoğlu: '1 puan kötü değil'

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.



Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş maçına kazanmak için geldik ama bunu başaramadık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemeniz gerekiyor. Bu da önemliydi." dedi.



Ferdi ayrıca, "Beşiktaş deplasmanında 1 puan kötü değil. Maçı ilk yarı koparabilirdik. İkinci yarı daha zordu." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ