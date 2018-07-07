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Fenerli yöneticilere Kayışdağı şoku!

Kayışdağı'ndaki kolejin arsasını almak 70 milyon TL krediye kefil olan Fenerbahçeli yöneticiler, evlerine gelen ihbar mektuplarıyla büyük şok yaşadı.

Kaynak: Akşam
Fenerli yöneticilere Kayışdağı şoku!
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07 Temmuz 2018 09:32
Aziz Yıldırım yönetimi, Kayışdağı'ndaki kolejin arsasını 70 milyon TL banka kredisi kullanarak satın aldı. Yöneticiler de krediye kefil oldu. Ancak ödemeler aksayınca kıyamet koptu.

Tesis konusunda F.Bahçe'ye çağ atlatan Aziz Yıldırım, kulübe ait kolejin bulunduğu Kayışdağı arazisini de satın alarak, bir mülk daha kazandırmıştı. 2017 yılında yapılan açık artırmaya Fenerbahçe Kulübü dışında hiç kimse katılmamış, ihalede 70 milyon TL'lik teklif veren Fenerbahçe arazinin sahibi olmuştu. Daha sonra Fenerbahçe yönetimi bu arazinin parasını ödemek için bankalardan kredi kullandı. Bütün kulüplerde olduğu gibi Sarı-Lacivertli yöneticiler, kulübün kredibilite sorunu olduğu için şahsi kefaletlerini kullandılar.

DURUMU KULÜBE BİLDİRDİLER

Başkan Aziz Yıldırım döneminde arazi için bankadan çekilen kredinin taksitleri düzenli bir şekilde ödendiği için herhangi bir sorun yaşanmıyordu. Ancak yönetim değişikliğinden sonra işler karıştı. Krediye kefil olan Fenerbahçeli yöneticiler, evlerine gelen ihbar mektuplarıyla büyük şok yaşadı. Çünkü kulüp ödemeleri yapmamış ve ödeme talimatları kefillere gönderilmişti. Gelişmeler üzerine çok morali bozulan eski yöneticilerin, yeni yönetimle temasa geçip, durumun çözülmesini istedikleri öğrenildi.

AZİZ YILDIRIM'IN GÖZBEBEĞİYDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanı, aynı zamanda eğitim kurumlarının da doğal başkanı olarak görülüyor. Ataşehir ilçe sınırları içinde bulunan Fenerbahçe Koleji'nin müdürlüğünü ise Adnan Ersan yapıyor. Eski yönetimde yer alan Ömer Temelli, Ozan Balaban, Ahmet Özokur halen okul yönetiminde görünüyor. Fenerbahçe Kulübü'nün, önceki yönetim döneminde başlattığı Fenerbahçe Üniversitesi çalışmaları da devam ediyor.



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