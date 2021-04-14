Fenerbahçe'ye Mesut Özil ve Nazım Sangare müjdesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep maçında ilk 11'de yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.Diğer futbolcuların ise ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.Mesut Özil ve Nazım Sangare'nin antrenmanın tamamında sahada takımla çalıştığı, Gökhan Gönül ile Enner Valencia'nın tedavilerine devam edildiği kaydedildi.Antrenmandan önce kaleci Altay Bayındır'ın 23. yaş gününün kutlandığı belirtildi.Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.