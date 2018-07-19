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Fenerbahçe'ye Meksikalı stoper!

Fenerbahçe'nin Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper Diego Reyes'e teklif yaptığı iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'ye Meksikalı stoper!
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19 Temmuz 2018 21:39
Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes'in peşine düştü.

İngiliz SKY Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcuya teklif götürdü. Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekibi Newcastle United'ın da ilgisinin olduğu belirtildi.

SAKATLIK SORUNU YAŞADI

Geçtiğimiz sezon sakatlık sorunları nedeniyle çoğu maçı kaçıran Reyes, Porto ile 24 maça çıkarken 3 gol kaydetti.

Henüz 25 yaşında olmasına rağmen 55 kez Meksika Milli Takım forması giyen Diego Reyes, kariyerinde Porto'nun dışında Real Sociedad ve Espanyol takımlarının da formalarını giymişti.

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