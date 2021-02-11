Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi için para cezası

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı para cezası verildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi için para cezası
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11 Şubat 2021 19:28
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiden önce sarı-kırmızılı takımın büyük tepkisine yol açan küfürlü tezahüratlar hakkında karar verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye saha olayları nedeniyle 72 bin TL para cezası verildiği açıklandı.

Ayrıca sarı-lacivertlilere, bazı isimlerin maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



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