Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi için para cezası

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiden önce sarı-kırmızılı takımın büyük tepkisine yol açan küfürlü tezahüratlar hakkında karar verildi.



PFDK'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'ye saha olayları nedeniyle 72 bin TL para cezası verildiği açıklandı.



Ayrıca sarı-lacivertlilere, bazı isimlerin maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı 24 bin TL para cezası verildiği duyuruldu.



İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI



"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."



