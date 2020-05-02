Fenerbahçe'ye Bayern Münih modeli!

Daha önce çevrimiçi uygulaması 'E Antrenman' konusunda Alman devi Bayern Münih'in programını örnek olan Fenerbahçe saha çalışmalarında da aynı yolu izliyor.Koronavirüs günlerinde eve kapanan Fenerbahçe 4 Mayıs'ta sahaya iniyor. Ancak sarı-lacivertliler son derece planlı hareket ediyor. Daha önce çevrimiçi uygulaması 'E Antrenman' konusunda Alman devi Bayern Münih'in programını örnek olan Fenerbahçe saha çalışmalarında da aynı yolu izliyor. Tesislerde bir 'korona protokolü' uygulanacak.4'erli gruplara bölünecek takımda; saha çalışmaları, soyunma odaları, duşlar, yemekhane, fitness salonu ve ortak kullanım alanları kurallara bağlanacak. Ek soyunma odaları açılabilecek. Bu 4'erli gruplar her yeri sırayla kullanacak. Personel eldiven ve maske takacak. Sosyal mesafe korunacak ve sürekli dezenfektan çalışmaları yapılacak.