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Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi: Khouma Babacar

Fenerbahçe, bonservisi İtalya Ligi takımlarından Sassuolo'da bulunan Khouma Babacar'ı transfer listesine aldı.

Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi: Khouma Babacar
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10 Ocak 2019 12:12
Fenerbahçe içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal'a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler'de sportif direktör Damien Comolli, dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Soldado, Slimani ve Frey'in performansından memnun olmayan Comolli, forvetin yanı sıra bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.

SASSUOLO'DA ÇOK MUTSUZ

Forvet için İtalyan ekibi Sassuolo'da mutsuz olan Khouma Babacar'ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı. İtalyan basınından Alfredopedulla'nın haberine göre; Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe'ye bir adım yakın. Habere göre, Sarı-Lacivertliler'den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor.

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