Fenerbahçe içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal'a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar'ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler'de sportif direktö2022'ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı. İtalyan basınından Alfredopedulla'nın haberine göre; Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe'ye bir adım yakın. Habere göre, Sarı-Lacivertliler'den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor.