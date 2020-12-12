Fenerbahçe'nin gözdesi Jesus'a transfer izni

Roma, Juan Jesus'u Fenerbahçe'ye bedelsiz vermeye hazır. Top şimdi Roma'nın hocası Fonseca'da. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; asroma.com/
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Fenerbahçe'nin gözdesi Jesus'a transfer izni
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12 Aralık 2020 11:01
Savunmaya yapılan takviyelere rağmen Erol Bulut'un ara transfer döneminde stoper takviyesi istemesinin ardından Sarı-Lacivertli kurmaylar ilk olarak Juan Jesus ile temasa geçmiş ve olumlu dönüş almıştı.

Gelen haberlere göre Roma yönetimi de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu bedelsiz serbest bırakmaya sıcak bakıyor. Roma yönetiminin konuyu Roma teknik heyetine sunacağı ve onay verilirse Jesus'un Fenerbahçe'ye transferine izin verileceği ifade ediliyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu sezon fazla forma şansı bulamamıştı.

 


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