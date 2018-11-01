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Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i

Phillip Cocu'nun görevden alınmasından sonra Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hangi 11 ile çıkacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Galatasaray maçı muhtemel 11'i
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01 Kasım 2018 11:02
Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü saat 21:00'de başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kala sarı-lacivertlilerin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.

Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'yi cuma günü oynanacak olan Galatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3-1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

Hollandalı hoca Erwin Koeman'ın, Islam Slimani'nin cezalı olduğu mücadelede tek forvet olarak Roberto Soldado'yu kullanacak.

Galatasaray derbisi öncesinde Erwin Koeman'ının kafasındaki kadro şu şekilde:

Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Jailson, Andre Ayew, Yassine Benzia, Eljif Elmas, Roberto Soldado.



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