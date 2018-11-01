Spor Toto Süper Lig'de 2 Kasım Cuma günü saat 21:00'de başlayacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine kısa bir süre kala sarı-lacivertlilerin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merakla bekleniyor.Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'yi cuma günü oynanacak olan Galatasaray derbisine hazırlayan Erwin Koeman'ın, 4-2-3-1 sistemini kullanmayı düşündüğü ifade edildi.Hollandalı hoca Erwin Koeman'ın, Islam Slimani'nin cezalı olduğu mücadelede tek forvet olarak Roberto Soldado'yu kullanacak.Harun Tekin, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Jailson, Andre Ayew, Yassine Benzia, Eljif Elmas, Roberto Soldado.