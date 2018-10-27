  •  
    Onyekuru çok sinirlendi "Hep onun yüzünden..."
  •  
    iddaa fenomeninden günün kuponu yayında
  •  
    Terim'den gençlik aşısı! Krizi fırsata çevirecek...
  •  
    Transfer için düğmeye basıldı! "2 gönder, 2 al"
  •  
    Ali Koç da devreye girdi, "Hasan Ali" zirveye çıktı!

Fenerbahçe'nin borcu resmen açıklandı

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda, sarı-lacivertlilerin borcu açıklandı.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin borcu resmen açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2018 13:56
Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Çeçen ile Oğuz Büktel açıklamalarda bulundu. Çeçen denetleme kurulu raporunu okurken, Oğuz Büktel Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) verilerini açıkladı.

Konsolide öz kaynak açığının 2 yıl içerisinde 2 katına çıktığını dile getiren Oğuz Büktel, öz kaynak açığının 1 milyar 81 milyon TL olduğunu söyledi.

Oğuz Büktel, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin borcunun 2 milyar 58 milyon TL olduğunu dile getirerek, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin A.Ş'den 1 milyar 87 milyon TL alacağı olduğunu ve Futbol AŞ'nin borçlarının yüzde 86'sı olan 1 milyar 780 milyonun bankalara olan borçlar olduğunu ifade etti.

Büktel, sermaye artışından 353 milyon TL gelir elde ettiklerini aktararak, öz sermayenin şu an eksi 507 milyon TL olduğu kaydetti.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin son 3 aydaki gelirlerinin yüzde 88 arttığını ifade eden Büktel, futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar elde edildiğini, brüt karda ise geçen seneye oranla 5 kat arttığını dile getirdi.
Oğuz Büktel, geçen yıl Futbol A.Ş.'nin bu dönemde gelirinin 35 milyon 59 bin 777 TL, bu sene ise 178 milyon 650 bin 803 TL'ye ulaştığını söyledi.

Mehmet Selim Çeçen ise amatör şubelerden 55 milyon TL gelir, 172 milyon ise gider olduğunu kaydetti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için