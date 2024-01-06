Fenerbahçeli Umut Nayir'e Süper Lig'den talip!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Umut Nayir'in devre arasında Sivasspor'a kiralanması gündemde...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçeli Umut Nayir'e Süper Lig'den talip!
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06 Ocak 2024 13:40
EURO 2024 kadrosunda yer almak için Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Umut Nayir'e Sivasspor talip oldu.

Yiğidoların tecrübeli golcüyle prensipte anlaştığı ve Fenerbahçe'ye de altı aylık kiralama teklifini birkaç gün içinde yapacağı belirtildi.

Yönetimden onay çıkarsa Umut, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.

REKABETTE ARKA PLANDA KALDI

Fenerbahçe'de Umut Nayir, 12 resmi maçta 118 dakika sahada kalabildi...

30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atmış, bu performansı Milli Takım kapılarını açmıştı.

Umut Nayir, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak deneyimli oyuncu, şu ana kadar Dzeko ve Batshuayi ile girdiği forma rekabetinde arka planda kaldı.   

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