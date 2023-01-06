Fenerbahçeli taraftarlar biletlere hücum etti!

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı maçta kombinelerle birlikte toplam satılan bilet sayısı 44 bini geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli taraftarlar biletlere hücum etti!
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06 Ocak 2023 14:15
Dev maçın biletleri dün öncelikli olarak Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeler için satışa sunmuştu.

Bu gruba ayrılan biletler kısa süre içinde tamamen tükendi. Kombine sahipleriyle birlikte şu ana kadar satılan bilet sayısı 44 bin 700'ü geçti.

Bugün Fenercell aboneleri ve Fenerbahçe Kart sahiplerine öncelik tanınacak. Yarından itibaren ise genel satış başlayacak.

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