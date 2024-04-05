Fenerbahçeli oyunculardan Süper Kupa talebi!

Fenerbahçe, pazar günü Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçına U-19 takımıyla çıkma kararı almıştı. Bu doğrultuda Sarı-lacivertli oyunculardan karşı hamle geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere oyuncuların tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istiyor.
Haberde, yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U-19 takımıyla sahaya çıkma konusunda kararlı olduğu ve bu kararı oyunculara da ilettiği belirtildi.
Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan Pazar gününe de antrenman konulduğu aktarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe takım kaptanları Edin Dzeko, Dusan Tadic, İrfan Can Kahveci başta olmak üzere oyuncuların tamamı Süper Kupa maçına çıkmak istiyor.
Haberde, yönetimin oyuncuların bu isteğine karşın karşılaşmaya U-19 takımıyla sahaya çıkma konusunda kararlı olduğu ve bu kararı oyunculara da ilettiği belirtildi.
Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan Pazar gününe de antrenman konulduğu aktarıldı.
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