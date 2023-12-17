Fenerbahçeli eski futbolcu Ahmet Raha Pakkan, son yolculuğuna uğurlandı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından, Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ahmet Raha Pakkan son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli eski futbolcu Ahmet Raha Pakkan, son yolculuğuna uğurlandı
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17 Aralık 2023 15:04
Fenerbahçeli eski futbolcu ve sarı-lacivertli kulübün yüksek divan kurulu üyesi Ahmet Raha Pakkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, dün vefat eden Pakkan için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, yüksek divan kurulu üyeleri, genel kurul üyeleri ve kulüp personeli katıldı.

Törenin ardından Erenköy Galip Paşa Camisi'ne getirilen merhumun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

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