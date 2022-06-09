Fenerbahçeli Achille Polonara'ya süpriz talip

İtalya Basketbol Ligi ekiplerinden Virtus Bologna, Fenerbahçe Beko'da forma giyen Achille Polonara'nın yanı sıra yine geçmişte Fenerbahçe Beko forması giyen Ekpe Udoh'u gündemine aldı.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre; gelecek sezon THY Euroleague'e iddialı bir dönüş yapmak isteyen Virtus Bologna; Jordan Mickey ve Ekpe Udoh'un yanı sıra Achille Polonara'yı da kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi devam eden Achille Polonara'nın, Dimitris Itoudis'in Fenerbahçe'nin yeni koçu olması halinde gözden düşebileceğini düşünen Bologna'nın, bu transfer için fırsat kollayacağı ifade edildi.



Achille Polonara, geçtiğimiz sezon THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko formasıyla 7.3 sayı, 4.3 ribaunt ve 1.1 asist ortalamaları yakaladı.





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